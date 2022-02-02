Попова назвала долю «омикрона» среди заражений в Москве

Примерно 80% случаев заболевания COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге вызваны заражением людей штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить об „омикроне“, который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге», — привело слова Поповой РИА «Новости».

Географически в список «лидеров» по количеству выявленных случаев инфицирования «омикроном» также вошло Подмосковье. Попова подчеркнула, что на эти три региона из-за их размеров и проживающего в них количества людей пришлось больше половины всех случаев заражений коронавирусом по всей России. Однако она признала, что борьба с новым штаммом идет успешно.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что остальные 20% заражений все еще составляет штамм «дельта», а при нем болезнь проходит тяжело, особенно у людей с и так слабым здоровьем, хроническими заболеваниями.