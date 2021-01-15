Попова: мутации коронавируса смогут определять во время теста

В России создадут систему тестирования, способную выявлять последние мутации коронавируса. На производство потребуется около двух-трех недель, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня можем получить тест-системы (я думаю, что на это уйдет не больше двух-трех недель), которые будут дифференцировать вирус обычный от вируса с мутацией», — привел ТАСС слова Поповой.

На совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны глава Роспотребнадзора добавила, что уже сейчас в России есть «инструмент, который позволяет нам определять те или иные изменения в вирусе».

На прошлой неделе стало известно об обнаружении в России «британского», более заразного штамма коронавируса. По словам Поповой, мутацию нашли у россиянина, прибывшего из Великобритании в конце 2020 года.

«По нашим данным, тест-системы, которые действую в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус. И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в России, абсолютно точно защищают от этого вируса», — говорила она.

В конце декабря в Англии ввели жесткий карантин из-за новой мутации коронавируса, многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией. Впоследствии часть стран отменила ограничения.