Анна Попова рассказала, когда нужно закрывать класс на карантин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала количество учеников, которого достаточно, чтобы закрыть класс на «карантин». По ее словам, 20% заболевших — это уже повод для перевода школьников на дистанционное обучение, написало РИА «Новости».

Чиновница призвала родителей еще более внимательно следить за здоровьем детей, и не допускать их пребывание в школе и контакты с другими учениками, если там много заболевших. При этом Попова уточнила, что дистанционное обучение обязательно должно быть организованным.

«Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано», — объяснила руководитель организации.

Анна Попова регулярно объявляет о нововведениях, связанных с борьбой с коронавирусом. Так, например, главный врач страны уже рассказывала об усилении масочного режима в регионах или о новой группе риска — людях, которые уже перенесли ковид.