Попавших в больницу с подозрением на коронавирус будут несколько дней обследовать в Петербурге

Китайский коронавирус, вероятно, добрался до России. В Санкт-Петербурге сейчас обследуют двоих пассажиров, прилетевших из Китая, на наличие опасной инфекции. Пока им поставили диагноз ОРВИ, а точно о поразившей их болезни можно будет сказать через несколько дней.

«Пациенты сейчас в стадии обследования», — указал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова привел «Интерфакс».

Чуть позже стало известно, что у прилетевшего в Петербург китайца коронавирус не подтвердился. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению «360» сказали, что у этого пациента была обычная ОРВИ

О том, что в Пулкове может быть больной опасным коронавирусом человек, очевидцы сообщили 22 января. Они засняли, как его погружали в машину скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Китае число погибших от нового опасного типа вируса достигло уже 17 человек. На данный момент там зафиксировано 444 зараженных коронавирусом.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV появился в Китае в конце 2019 года. Заболевание уже вышло за пределы страны. О первых заразившихся сообщали в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване и Макао.

В Российских аэропортах был усилен медико-санитарный контроль. Сотрудники постоянно следит за информацией о вспышке коронавируса. Для пассажиров уже был разработан способ дистанционного измерения температуры, а также специальные тесты на заболевание.