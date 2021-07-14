«Поможет логика». Психолог подсказал, как справиться с накатившим отчаянием из-за жары

Аномальная жара выматывает, лишает последних сил, и многие люди впадают в отчаяние. Подавленное состояние мешает им жить и работать, депрессивное настроение может привести к нервному срыву. С ним можно и нужно бороться. Причем восстановить душевное равновесие человек способен самостоятельно.

Об этом «360» рассказал кандидат медицинских наук, психолог и психиатр, гипнотерапевт Евгений Фомин. Он отметил, что подавленность вызывает ощущение беспомощности. Человек попадает в некомфортные условия жизни, такое состояние, на которое самостоятельно повлиять никак не может.

«Нельзя жару, как кондиционер, переключить на прохладу. Человек понимает, что что бы он ни сделал, ничто не приведет к желаемому результату, к изменению ситуации. Ощущение беспомощности, несвободы, отсутствия выбора ввергает человека в тревожно-депрессивное состояние. Его нужно рационализировать», — предложил эксперт.

Евгений Фомин объяснил, что в состоянии стресса человек про себя повторяет шаблонные фразы — я этого не переживу, я сейчас умру. Он понимает, что это не так, но проговаривает про себя так, будто действительно собирается сделать. Люди начинают катастрофизировать и навешивать на будущее определенные нежелательные результаты происходящих событий.

«Человек должен понять, это просто жара или нечто деструктивное, которое хочет целенаправленно нарушить его здоровье. Задавая внутри себя вопросы, можно вывести это состояние на уровень логики и самостоятельно справиться. То есть, аномальная жара точно закончится. Она продлится максимум неделю-две. Работая с деструктивными эмоциональными состояниями, человек может сам себя привести в норму», — заявил психолог.

Фомин напомнил, что мы не экваторе живем, а в регионе, где сезонная разница температур достаточно большая. Да, человек никак не может повлиять на текущую ситуацию. Она некомфортна, но не смертельна. Это закончится довольно скоро, так как жара у нас никогда долго не держится.

«На уровне рационализации и на уровне логического обдумывания можно привести себя к пониманию того, что это не страшно, не смертельно. Некомфортно, но с этим можно жить. Все закончится и дальше будет хорошо», — подчеркнул специалист.