Здоровье 17 июля 2023, 11:06 Помощники врачей прошли обучение в Кадровом центре депздрава Москвы Заммэра Москвы Ракова: обучение в Кадровом центре депздрава прошли 400 помощников врачей Сайт мэра и правительства Москвы

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Примерно 400 помощников врачей, участников проекта проактивного диспансерного динамического наблюдения, прошли обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, медики осваивали навыки коммуникации, изучали работу с единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и проверяли свои знания в области медицины.

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Обучение, которое продолжалось более 50 академических часов, включало две части. В первой обсуждались организационные и коммуникационные аспекты, работа с ЕМИАС и цифровыми инструментами. Вторая была посвящена улучшению навыков дистанционного общения, формированию умения работать с возражениями и информирования пациентов таким образом, чтобы они воспринимали заботу о своем здоровье и регулярные визиты к врачу как неотъемлемую часть жизни.

Помощником врача может стать человек со средним медицинским образованием, который обладает такими качествами, как коммуникабельность, стрессоустойчивость и ориентированность на пациента.

На сегодня в Москве приступили к работе 400 помощников врачей, но при необходимости их численность может быть увеличена до 600 человек.

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