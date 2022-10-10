Помощь в комфортной обстановке. Детский стационар открылся в Красногорске | 360°

Здоровье 10 октября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

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Viber Помощь в комфортной обстановке. Детский стационар открылся в Красногорске

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Современное оборудование и все виды медицинской помощи в одном здании в максимально комфортной обстановке для маленьких пациентов. Так выглядит новый детский стационар на базе сети «Медси» в городском округе Красногорск.

На четырех тысячах квадратных метрах стационара разместили 60 коек. Но главной особенностью стационара стала игровая комната, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно

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«Максимально приблизить обстановку к домашней — вот особенность нашего стационара», — подчеркнул руководитель детского стационарного комплекса «Медси» Дмитрий Азовский.

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Он отметил, что обратиться к врачам могут все пациенты вне зависимости от вида медицинской страховки.

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«Мы работаем и с пациентами от добровольного медицинскому страхования и с пациентами по обязательному медицинскому страхованию. Мы открыты для всех», — добавил он.

Все виды медицинской помощи детям оказывают в одном здании. Для маленьких пациентов и их родителей, которые их сопровождают, создали максимально комфортные условия.

Медицинские услуги включают в себя полный спектр: от первичного приема и оперативной помощи врачей до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации.

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В стационаре используют новый метод хирургии fast-track (хирургия быстрого пути). Это инновационная стратегия, когда при помощи эндоскопического оборудования пациенты быстро восстанавливаются без риска осложнений.

Качество услуг детского стационара оценил отец одного из маленьких пациентов Павел Лобачев.

«Во-первых, компактность. Максимально все процедуры ограничены в короткий промежуток времени, не нужно ребенку испытывать большой стресс. Здесь очень большая игровая комната, то есть сын сразу почувствовал, как будто бы он на отдыхе, поэтому это очень большой плюс», — отметил он.

Провести время с родителями, поиграть, пообедать и выздороветь — все это в удобных условиях. Специалисты стационара признались, что главная идея — комфорт и детей, и родителей. Взрослые могут остаться на ночь в специальных номерах, а также быть круглосуточно на связи со специалистом.

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