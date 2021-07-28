Названы утренние привычки, которые помогут похудеть

Эксперты в области здоровья дали советы всем, кто хочет похудеть без вреда для организма. Как написал портал Livestrong.com, снижению веса могут помочь несколько советов, следовать которым нужно с самого утра.

Во-первых, полезно съесть насыщенный белками завтрак. Именно на переваривание белка нужно больше времени, поэтому высокобелковая еда позволяет чувствовать сытость как можно дольше. Отлично подойдут для завтрака яйца, греческий йогурт, нежирная курица или сосиски.

Для поддержания фигуры очень полезно выпить чашку кофе. Напиток стимулирует вещества в организме, которые помогают быстрее сжигать калории. К тому же, после употребления кофе человек получает заряд бодрости, и тренировка будет более эффективной. Но не стоит добавлять слишком много сахара и молока.

Важно не пропускать утренние занятия спортом. Именно тренировки с утра сильнее всего влияют на массу тела. Еще они снижают аппетит человека в течение дня и позволяют контролировать количество съеденной пищи.

Как можно больше нужно ходить пешком, и утренние часы не исключение. Утром встает солнце, и волны утреннего света влияют на некоторые гормоны. Которые, в свою очередь, отвечают за сытость.

Положительное влияние окажет привычка заранее планировать день и делать все свои эмоции осознанными. Внимательность к своим действиям помогает снять стресс, улучшить внимание и даже сделать крепче отношения с близкими.