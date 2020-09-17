Помидор может вызвать слабоумие

Томаты, как и все пасленовые, богаты ликопинами. По мнению ученых, они защищают организм от образования опухолей. В то же время в этих овощах содержится много лектинов. При регулярном употреблении данные вещества могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, уверены исследователи.

Ученые установили связь между лектинами и когнитивными способностями человека. Эти вещества мешают усвоению витаминов и микроэлементов. В свою очередь это может привести к серьезным дисфункциям, одна из них — повреждение клеток мозга. Из-за этого может развиться болезнь Альцгеймера, предупредили специалисты.

Исследователи перечислили продукты, богатые лектинами: помидоры, огурцы, перец, цельнозерновые и некоторые молочные продукты. Если есть много блюд с этими продуктами, может начаться преждевременное разрушение клеток мозга, что спровоцирует раннюю потерю памяти.

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