Здоровье 14 апреля 2023, 01:24 Пользу воды с лимоном опровергли Диетолог Ламберт заявила, что вода с лимоном не полезнее обычной

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Известная австралийская модель, бывший ангел Victoria’s Secret Миранда Керр заявила, что очищает свой организм с помощью воды с лимоном. Диетолог, нутрициолог Рианнон Ламберт опровергла чудодейственные свойства напитка, сообщило Nation News со ссылкой на итальянское издание Grazia.

По словам медика, настоянная на фруктах вода действительно полезна и способствует гидрации. Однако обычная обладает аналогичными свойствами.

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При этом, отметила Ламберт, вода с лимоном не сможет вывести из организма токсичные вещества.