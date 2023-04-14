14 апреля 2023, 01:24
Пользу воды с лимоном опровергли
Диетолог Ламберт заявила, что вода с лимоном не полезнее обычной
Известная австралийская модель, бывший ангел Victoria’s Secret Миранда Керр заявила, что очищает свой организм с помощью воды с лимоном. Диетолог, нутрициолог Рианнон Ламберт опровергла чудодейственные свойства напитка, сообщило Nation News со ссылкой на итальянское издание Grazia.
По словам медика, настоянная на фруктах вода действительно полезна и способствует гидрации. Однако обычная обладает аналогичными свойствами.
Реклама
При этом, отметила Ламберт, вода с лимоном не сможет вывести из организма токсичные вещества.
Реклама
Реклама