Пользу и вред мандаринов назвали диетологи
«Там есть вещества, подавляющие рост грибков, пищевые волокна, выводящие излишки холестерина и благотворно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта, и, в частности, на кишечник», — рассказала диетолог. Ее слова привел сайт издания «Вечерняя Москва».
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Мандарины также содержат бета-каротин. Это вещество очень важно для иммунной системы. Содержат мандарины и калий, который укрепляет сердечную мышцу. В белой пленочке, которые многие выбрасывают, есть антиоксидант.
Мандарины могут быть опасными для тех, у кого наблюдаются проблемы с жедълудочно-кишечным трактом. Поэтому нежелательно есть мандарины на голодный желудок, а также давить из них фрешек. Лучше всего съедать весь мандарин целиком, особено диабетикам: в этом случае сахара не будут бить по поджелудочной железе и повышать уровень глюкозы в крови.