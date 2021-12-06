Ревматолог Тарасова заявила, что рыбий жир может принести как вред, так и пользу для здоровья

Врач общей практики, ревматолог, специалист клиники Hadassah Medical Moscow Анна Тарасова в беседе с РИА ФАН рассказала, полезен ли рыбий жир и стоит ли употреблять его дополнительно.

Специалист подчеркнула, что в советское время рыбий жир употребляли в разы чаще. Таким образом решали проблему рахита благодаря содержащимся в нем витаминам группы А и Д. Однако специалист подчеркнула, что избыток рыбьего жира может быть даже вреден для здоровья.

«Сейчас проще принимать специальные добавки, которые содержат чистый витамин Д — так его проще дозировать. Небольшую пользу рыбьего жира также отмечают при лечении депрессии, но он ни в коем случае не заменит специфических препаратов. Это, скорее, дополнение, которое может использоваться вместе с антидепрессантами», — объяснила Тарасова.

Также рыбий жир может быть полезен для тех людей, которые являются носителем гена APOE4. Кроме того, это вещество может служить профилактикой болезни Альцгеймера. Лучше всего употреблять рыбий жир до появления первых симптомов заболевания.