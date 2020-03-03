Пользу чеснока в профилактике инфекционных болезней подвергли сомнению

Она сообщила, что чеснок не является лекарственным растением, поэтому его нельзя применять в профилактике заразных болезней. Врач рассказала, что несмотря на это, в нем содержатся специальные активные вещества, которые способны снимать воспалительные процессы и подавлять рост некоторых вредных микроорганизмов.

«Согласно ряду исследований, чеснок обладает противовирусным действием, но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем», — заявила Иванова.

Чеснок не стоит есть людям с проблемами с желудком и кишечником, а также с болезнями почек. Не следует принимать чеснок и с целью защиты от вирусов и повышения иммунитета, поскольку подход должен быть комплексным, говорит врач.

ИА Nаtiоn Nеws написало, что Иванова рекомендует сделать упор в рационе питания на продукты, богатые витаминами, в частности витамином С, а также вести здоровый образ жизни: высыпаться и регулярно заниматься физкультурой.