Пользоваться телефоном в туалете оказалось опасно для здоровья

Люди ходят в туалет чаще всего с телефоном, чем без него, выяснили специалисты. Почему же необходимо отказаться от этой привычки?

Если носить смартфон с собой в туалет, это может привести к образованию геморроидальных узлов, то есть к расширению вен заднего прохода. Таким образом, привычка не расставаться с гаджетом может стать причиной геморроя. Поэтому врач общей практики Сара Джарвис посоветовала не открывать в это время приложения на телефоне. Раньше некоторые просто «брали с собой в туалет хорошую книгу», сейчас ее заменили на мобильник. Однако телефон лучше выключать или оставлять его в другой комнате.

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Проблема геморроя достаточно распространена в Британии, добавила она. В среднем один из четырех взрослых англичан сталкивается с запорами. По ее словам, просто люди «страдают молча».

Кроме того, в туалете смартфон покрывается микробами. В ванной комнате можно подхватить все что угодно: от норовируса до сальмонеллы. Раз люди не смогут отказаться от постоянного ношения с собой телефона, врач дала совет. Сидя в туалете, правшам стоит держать телефон в левой руке. При этом важно больше ничего не трогать ей до мытья рук. Так у микробов меньше шансов прилипнуть к гаджету, а с него попасть в организм человека.

Издание также привело статистику. Согласно ней, 57% британцев часто используют свой телефон в туалете. А 8% никогда не уходят никуда без смартфона.