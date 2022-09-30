Пользователи Reddit поделились секретами, как улучшить вкус лапши | 360°

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Пользователи Reddit поделились секретами, как улучшить вкус лапши

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Порой ситуация вынуждает питаться лапшой быстрого приготовления. Однако не всем может нравиться вкус этого продукта. Пользователи Reddit рассказали о хитростях, с помощью которых можно усовершенствовать вкус лапши. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам некоторых пользователей, вкус лапши отлично дополняют яйца. Их можно добавлять как в вареном, так и в жареном виде.

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«Я кладу сверху вареное яйцо и добавляю шпинат», — рассказал один из пользователей с ником mochaboo20.

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Некоторые люди отметили, что добавляют в блюдо креветки, курицу или мясо. В таком случае прием пищи становится более полноценным. Кроме того, отличной добавкой к лапше быстрого приготовления станут овощи и зелень. Можно использовать морковь и капусту. Кроме того, многие пользователи привыкли добавлять в лапшу сливочное и арахисовое масла.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие блюда из фастфуда не являются опасными для здоровья. Медик отметила, что шаурма является вполне сбалансированным блюдом.

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