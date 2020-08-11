Вспышка коронавируса произошла в детском лагере в Ивановской области. Заразились почти полсотни детей.

В загородном лагере «Улыбка», который находится в деревне Гомыленки, заразились коронавирусом 46 детей. Инфекцию выявили с помощью экспресс-тестов, сообщает IvanowoNews со ссылкой на источник в местном департаменте здравоохранения.

Ранее стало известно, что с первого января в России от коронавируса сможет привиться любой желающий. Российская вакцина от инфекции стала первой в мире. Ее смогли разработать всего за несколько месяцев. Вакцину уже испытали на добровольцах.