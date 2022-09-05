Здоровье 05 сентября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Глава Бурятии получил положительный результат теста на коронавирус на ВЭФ Глава Бурятии Алексей Цыденов получил на ВЭФ положительный результат теста на коронавирус РИА «Новости»

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Участники Восточного экономического форума сдали на входе тест на коронавирус. Глава Бурятии Алексей Цыденов получил положительный результат. В своем Telegram-канале он объяснил это мистикой.

«Дежавю какое-то. В прошлом году точно в это время так же было. Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома. Помолиться надо», — написал чиновник.

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Алексей Цыденов записал видеообращение, в котором рассказал о неудачной рабочей поездке во Владивосток. Он успел зарегистрироваться на ВЭФ и получить бейдж, но на этом его участие в форуме закончилось. Контрольный тест на коронавирус показал положительный результат.

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Он уже сдавал анализ дважды — 29 августа перед полетом в Москву и накануне праздничных мероприятий 1 сентября. Каждый раз получал отрицательный результат. Глава Бурятии пожаловался, что перед ВЭФ «берегся, как мог», ходил в маске, но это не помогло.

Сорвалось не только участие в ВЭФ, но и встреча с бурятским землячеством. Алексей Цыденов вернулся в гостиницу. Вечером он сдаст еще один тест и либо вернется домой, либо все-таки пройдет на форум.

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