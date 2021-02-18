Положительное заключение о «Спутнике V» дали в Италии

Итальянский институт инфекционных заболеваний дал положительное заключение о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник V». Документ уже отправили в Минздрав и председателю Совмина страны.

«Мы провели свое исследование имеющихся в нашем распоряжении научных материалов о российской вакцине, в том числе опубликованных журналом The Lancet. И наше заключение положительное, эффективность вакцины более 92%, и она абсолютно безопасна», — сообщил в эфире телеканала RAI директор института Франческо Вайя.

Он добавил, что заключение передали в итальянский Минздрав. Также документ направили председателю правительства Марио Драги. По словам Вайи, результаты исследования носят только научно-технический характер. Он подчеркнул, что подобное заключение не должно иметь никакой политической подоплеки.

«Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии», — заключил директор института имени Ладзаро Спалланцани.

Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал материал о результатах третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса. В статье препарат «Спутник V» назвали безопасной и обладающей высокой иммуногенностью. После публикации вакцина получила широкое признание.