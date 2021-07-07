Ученые заявили о повышенном риске заразиться половой инфекцией в пандемию

В пандемию повышенную опасность приобрел не только коронавирус. В период карантина люди не проходили обследования, а значит, инфекции, которые передаются половым путем (ИППП), у многих не были диагностированы или же вовсе протекают в бессимптомной форме.

В лаборатории Роспотребнадзора сообщили газете «Известия», что исследовательская группа рассмотрела более 18 миллионов результатов тестов на ИППП пациентов в возрасте от 14 до 49 лет с января 2019 года по июнь 2020-го. Они обнаружили, что число положительных результатов тестов на ИППП в период пандемии увеличилось.

«Меры изоляции повлияли на обращения пациентов в центры лечения и диагностики ИППП для лабораторного тестирования. Кроме того, снизилась доступность медицинской помощи», — рассказала врач гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Ожогина.

Однако, как отмечают ученые, в статистике есть противоречия. Например, в России заболеваемость ИППП в период пандемии, наоборот, снизилась.

Главной причиной к этому стало значительное снижение социальной активности, считает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его мнению, в период пандемии поведение многих людей изменилось в сторону большей осторожности в социальных контактах, в том числе и сексуальных.

COVID-19, как объяснил Лебедев, может поспособствовать росту заболеваний ИППП не только из-за невозможности обследоваться, но и из-за приема антимикробных препаратов во время болезни. Такие лекарства могут привести к росту устойчивости других возбудителей, в том числе и тех, что вызывают инфекции, которые передаются половым путем, в частности гонококков.

В прошлом году эпидемиолог из Университета Висконсина в Милуоки Аманда Симанек прогнозировал, что пандемия коронавируса приведет к распространению инфекций, передаваемых половым путем. Он предполагал, что вначале из-за ограничения социальных контактов число регистрируемых случаев ИППП должно уменьшиться. Однако снижение уровня выявления и лечения таких заболеваний из-за СОVID-19 может привести к всплеску позднее.