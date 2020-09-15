Половина жителей части регионов России получила иммунитет к COVID-19

Уровень общего иммунитета к коронавирусной инфекции в некоторых российских регионах достиг 50%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В рамках первого этапа (исследований уровня популяционного иммунитета — прим. ред. ) в июне–августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц* к новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте организации.

В 11 регионах коллективный иммунитет составил свыше 20%. При этом выше всего он у детей от одного года до 13 лет. Что касается взрослых, то максимальный уровень иммунитета наблюдается у людей, работающих в сфере образования и здравоохранения.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в последний месяц ситуация с COVID-19 в России является стабильной. Суточный прирост — не более 0,5%. однако в 15 регионах количество новых случаев за день возрастает на 1% и более.

По состоянию на утро 14 сентября, в РФ зарегистрировано 1 068 320 случаев коронавируса. За время эпидемии выздоровели 878 700 человек, 18 635 скончались.

*Серопозитивные лица — это люди, у которых есть иммунитет.