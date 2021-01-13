Половина населения России призналась, что имеет проблемы со зрением

Отмечается, что в некоторых регионах доля людей с плохим зрением даже больше. Причиной таких показателей могут быть наследственность и плохая экология. Помимо прочего, для здоровья глаз опасно длительное использование гаджетов.

Согласно статистике, в России очки и контактные линзы используют 40,8% мужчин и 56,7% женщин. Уточняется, что больше всего представителей сильного пола носят их в Кировской области (51%), Республике Алтай (49,5%) и Мордовии (49%). Меньше всего мужчин с такими проблемами живет в Республике Тыва. Их насчитывается приблизительно 18,8%.

Среди женщин подавляющее большинство тех, кто пользуются очками, в Кировской (69,4%) и Еврейской автономной (68,3%) областях и Мордовии (66,3%). Наименьшее число представительниц прекрасного пола с плохим зрением в Чечне. Их доля составляет около 27%.