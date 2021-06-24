Полностью здоровой оказалась только треть россиян

Доля совершенно здоровых жителей России составляет 35%. У всех остальных существуют проблемы со здоровьем. Такое заявление сделала заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Минздрава России Лейла Адамян.

«Обидно, что всего около 35% совершенно здоровых. У очень многих имеются различные проблемы со здоровьем», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

Врач отметила, что нужно не столько выявлять заболевания, сколько видеть факторы риска. Особенное внимание необходимо уделить детям.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 июня объявил о проведении углубленной диспансеризации для россиян, перенесших СОVID-19. Глава кабмина уточнил, что диспансеризация нужна в первую очередь тем, у кого диагностированы хронические заболевания. Обследование этой группы людей стартует 1 июля. Об этом написала Lenta.ru.

Тем временем в России активно идет вакцинация населения против коронавируса. В оперштабе объяснили, что наличие высокого уровня антител к SARS-CoV-2 не является противопоказанием для вакцинации. Об этом сообщил RT.