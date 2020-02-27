Полное излечение от астмы станет возможным

Белки семейства каспаз ранее не связывали с астмой. Однако именно они оказались важным звеном в формировании заболевания бронхиальной астмой у мышей и людей. Каспазы отвечают за механизмы врожденного иммунитета.

Отмечается, что сейчас на планете более 230 миллионов человек страдают астмой. Нынешние лекарства способны лишь облегчить течение заболевания и снять приступ.