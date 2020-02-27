    27 февраля 2020, 12:37

    Полное излечение от астмы станет возможным

    Ирина Нагайникова

    Ученые из дублинского университета Тринити-колледж сделали открытие, которое может стать основой для создания лекарства от бронхиальной астмы. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на издание Nature.

    Белки семейства каспаз ранее не связывали с астмой. Однако именно они оказались важным звеном в формировании заболевания бронхиальной астмой у мышей и людей. Каспазы отвечают за механизмы врожденного иммунитета.

    Отмечается, что сейчас на планете более 230 миллионов человек страдают астмой. Нынешние лекарства способны лишь облегчить течение заболевания и снять приступ.