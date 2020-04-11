Полицейских начнут проверять на коронавирус в Москве

Сотрудников полиции начнут проверять на коронавирус со следующей недели. Речь идет о правоохранителях, которые контролируют общественный порядок в Москве.

Об этом 11 марта сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова процитировал ТАСС.

Со следующей недели мы начнем проводить скрининг на коронавирус тех сотрудников полиции, которые непосредственно заняты соблюдением общественного порядка в городе Анастасия Ракова.

Она отметила, что на этой неделе скрининг на коронавирус начали делать сотрудникам тех организаций, без которых столица не может нормально функционировать. Речь идет о медицинских и социальных работниках, а также о сотрудниках транспорта. Их проверяют на коронавирус в субботу и воскресенье.

10 апреля стало известно, что в столице начнет действовать пропускная система. Ее будут вводить поэтапно с 13 апреля. С этого дня до 19 апреля Москве приостановят деятельность каршеринга и такси, кроме тех перевозчиков, которые имеют лицензию в Москве и Подмосковье. Также временно остановят все строительные работы — кроме возведения медицинских объектов, метро и наземного транспорта.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 13 584 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Москве — там обнаружили 7822 пациента.