Политолог заявил о «посыпавшейся цивилизации»

Политолог написал, что ситуация в мире из-за коронавируса оставляет желать лучшего. Речь идет и об экономической сфере. Он считает, что западные державы не хотят оказывать взаимопомощь. При этом они готовы тратить силы на то, чтобы «заклевать» страны, справляющиеся с трудностями на порядок лучше их самих, например Россию.