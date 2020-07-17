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    17 июля 2020, 17:06

    Политолог Данилин прокомментировал рост заразившихся коронавирусом в США

    Анастасия Кременчугская

    Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа, в беседе с сайтом «Политика сегодня» объяснил, почему в США увеличивается количество людей, зараженных коронавирусом.

    По мнению эксперта, виной всему — система здравоохранения Соединенных Штатов, так как там медицина строится на коммерческой основе.

    «Социальная страховка, которая есть практически у всех, покрывает достаточно ограниченный спектр услуг. Например, тест на „корону“ она начала покрывать только с апреля, а до этого, тест делали платно и стоил он достаточно дорого», — пояснил Данилин.

    По его словам, необходимо перестроить систему здравоохранения, чтобы бедное население страны, у которого нет страховки, также могли получать помощь по коронавирусу. А таких в стране — более 10 миллионов человек.

    Акции протеста движения Black Lives Matter тоже влияют на распространение инфекции, уверен политолог.

    «Система здравоохранения недостаточным образом готова ко встрече с такими угрозами, а вместе с массовым акциями все это привело к экспоненциальному росту заболеваемости. Это нормально, объяснимо и ожидаемо», — полагает Данилин.