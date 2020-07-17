Политолог Данилин прокомментировал рост заразившихся коронавирусом в США

По мнению эксперта, виной всему — система здравоохранения Соединенных Штатов, так как там медицина строится на коммерческой основе.

«Социальная страховка, которая есть практически у всех, покрывает достаточно ограниченный спектр услуг. Например, тест на „корону“ она начала покрывать только с апреля, а до этого, тест делали платно и стоил он достаточно дорого», — пояснил Данилин.

По его словам, необходимо перестроить систему здравоохранения, чтобы бедное население страны, у которого нет страховки, также могли получать помощь по коронавирусу. А таких в стране — более 10 миллионов человек.

Акции протеста движения Black Lives Matter тоже влияют на распространение инфекции, уверен политолог.

«Система здравоохранения недостаточным образом готова ко встрече с такими угрозами, а вместе с массовым акциями все это привело к экспоненциальному росту заболеваемости. Это нормально, объяснимо и ожидаемо», — полагает Данилин.