12 июля 2023, 16:35
Поликлинику в московском Новогирееве открыли после реконструкции
Мэр Москвы Собянин: в районе Новогиреево открыли поликлинику № 69 после реконструкции
В районе Новогиреево после реконструкции заработал филиал № 1 поликлиники № 69, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, здание практически полностью перестроили в соответствии с новыми московскими стандартами. В нем увеличили количество кабинетов для врачей общей практики и процедурных, установили новейшее медицинское оборудование, организовали безбарьерную среду, разработали удобную навигацию и благоустроили территорию.
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Кроме того, на этой неделе также открылись четыре обновленные поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово и Северное Тушино.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице отремонтировали девять молочно-раздаточных пунктов.
Здравоохранение
Сергей Собянин
Москва 2023
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