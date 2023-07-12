Здоровье 12 июля 2023, 16:35 Поликлинику в московском Новогирееве открыли после реконструкции Мэр Москвы Собянин: в районе Новогиреево открыли поликлинику № 69 после реконструкции Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Новогиреево после реконструкции заработал филиал № 1 поликлиники № 69, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, здание практически полностью перестроили в соответствии с новыми московскими стандартами. В нем увеличили количество кабинетов для врачей общей практики и процедурных, установили новейшее медицинское оборудование, организовали безбарьерную среду, разработали удобную навигацию и благоустроили территорию.

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Кроме того, на этой неделе также открылись четыре обновленные поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово и Северное Тушино.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице отремонтировали девять молочно-раздаточных пунктов.