Поликлинику Одинцовской ЦРБ откроют после капремонта в январе следующего года
Работы идут по графику, реконструкцию старого корпуса завершат в декабре.
Сейчас специалисты монтируют внутренние инженерные системы, отделку, и приступили к фасаду и кровле. Новый корпус сдадут к апрелю следующего года.
«Введение нового корпуса даст возможность реализовать современный дневной стационар, увеличить в два раза по сравнению с сегодняшним днем посещения амбулаторно в клиническом звене, получить нормальные условия пребывания не только для пациентов, но и для врачей, в больнице появится впервые свой собственный конференц-зал, где врачи смогут собираться», — рассказал Игорь Колтунов, главврач ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ».
Поликлиника будет рассчитана на 1,5 тысячи посещений в день. В новом корпусе будут работать терапевтическое, эндоскопическое и хирургическое отделения. А также травмпункт и кабинеты узких специалистов.
Возле здания обустроят большую парковку. Кроме того, въезд и выезд со стоянки сделают безопасными для пешеходов и удобными для автовладельцев, чтобы не создавать пробки на прилегающей улице.