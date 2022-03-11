Поликлиники Москвы вернулись в прежнему режиму работы

Поликлиники Москвы снова оказывают плановую помощь в полном объеме. Причиной стало улучшение эпидемической ситуации. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«Огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются», — рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что уже сейчас около половины пациентов могут попасть на прием ко врачу в этот же день. Для 93% людей доступна запись на ближайшие три дня.