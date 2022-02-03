Названа средняя зарплата врачей в московской поликлинике

Средняя заработная плата врача в московской поликлинике в 2021 году составила 146 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти города.

Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с ТАСС сказал, что из городского бюджета на премии медицинским работникам дополнительно выделили 1,5 миллиарда рублей. Градоначальник заявил, что власти столкнулись с необходимостью нанимать новых специалистов в связи с пандемией коронавируса.

«Большинство терапевтов не получали городские надбавки, работали в обычном режиме. Поэтому мною было принято решение о выделении 1,5 миллиарда рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов», — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что, несмотря на хорошую готовность городской системы здравоохранения, ей пришлось трудиться в повышенном режиме пиковых значений прошлых волн коронавируса.

Ранее Собянин рассказал, что прошлая неделя была очень тяжелой для столичного здравоохранения, количество выявленных случаев увеличилось до 70%, а число госпитализаций — до 40%. В сутки врачи поликлиник принимают около 60 тысяч пациентов с подтвержденными коронавирусом и ОРВИ.