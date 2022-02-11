Поликлиника во Владивостоке начала работать в режиме АИЦ

В столице Приморского края заработал очередной амбулаторный инфекционный центр (АИЦ). Его открыли на базе поликлиники Владивостокской клинической больницы № 4, которую местные жители чаще называют «Дальзаводская». Этот АИЦ станет пятым по счету во Владивостоке.

Как сообщает zr.media, прием пациентов с симптомами простуды здесь будет вестись круглосуточно и без выходных, начиная с 11 февраля. В пресс-службе края отметили, что новый АИЦ в районе площади Луговой поможет снизить нагрузку на другие центры, располагающиеся на Черемуховой, 32 и Светланской, 131.

Так как поликлиника теперь будет принимать больных с ОРВИ, воспалением легких и коронавирусом, прием плановой амбулаторной помощи временно не ведется. Пациенты могут обратиться в поликлинику краевой клинической больницы № 2 на Интернациональной, 57, или позвонить в регистратуру медучреждения.

За последние 24 часа в Приморском крае зафиксировано 1518 новых случаев COVID-19, что стало антирекордом в регионе за все время пандемии. Ранее даже в самые пиковые дни число случаев коронавирусной инфекции не превышало 470.