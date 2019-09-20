Поликлиника нового формата открылась в Химках. Она сбережет не только время, но и нервы

Пройти диспансеризацию не за неделю, а за два часа — теперь это возможно в бережливой поликлинике. Электронная регистратура, никакой беготни и очередей. Сэкономить время можно в Химках. Именно там поликлиника уже несколько недель принимает пациентов в новом формате.

При входе в бережливую поликлинику сразу видно: здесь все по полочкам. Найти нужное отделение не составит труда — их разделили по этажам. Кстати, в учреждении есть кабинет неотложной помощи. Туда можно попасть без записи, взяв талон в отдельном автомате.

Источник фото: телеканал «360»

Пройти диспансеризацию в новой поликлинике № 5 можно максимум за два часа. Сначала пациенту необходимо измерить артериальное давление — специальный прибор находится прямо в холле. Затем результаты посмотрит врач и даст необходимые рекомендации. Также можно взвеситься, сдать кровь, измерить глюкозу и холестерин. А результаты экспресс-теста выдаются пациенту прямо на месте, не дожидаясь лабораторного исследования.

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсии шесть дней в неделю. Пенсионеры смогут бесплатно путешествовать по Подмосковью Подробнее

Все кабинеты отделения медицинской профилактики расположены рядом, поэтому бегать по этажам не придется. В коридорах диваны, а вместо очередей — два-три пациента. Пройти обследование можно и без записи, но к поликлинике прикрепились уже 15 тысяч человек! Поэтому для комфорта каждого пациента лучше записаться заранее, тем более что это займет совсем немного времени.

«Но, к сожалению, население еще не привыкло к этому. И многие из них приходят тогда, когда им удобно. Тут, конечно, возникают нюансы. Но я думаю, что со временем пациенты привыкнут к тому, что обязательно нужно приходить к тому времени, на которое они записались», — рассказала Наталья Заводова, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №5.

Источник фото: телеканал «360»

Поликлинику на Молодежной улице строили с 2016 года. С самого начала планировался новый формат услуг — электронная регистратура, упор на удобство как пациентов, так и медицинских сотрудников.

«Мы сейчас смогли убедиться, что поликлиника работает всего несколько недель, но достаточно хорошо укомплектована врачами. Здесь без участия муниципалитета, без региональной программы по предоставлению жилья, без стимулирующих выплат крайне сложно найти хороших специалистов», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: Воробьев LIVE

Свыше 20 врачей за два года удалось привлечь в Протвинскую горбольницу Подробнее

Специалистов из других регионов России привлекли в Химки программой социальной ипотеки. Теперь у врачей есть жилье, есть работа, — а что еще нужно?

«Есть необходимое оборудование, чтобы я мог правильно и своевременно ставить диагнозы, назначать лечение. Флюорограф, маммограф, ЭКГ, УЗИ, лаборатория — все присутствует, что нам терапевтам необходимо для работы», — поделился Роман Боргуль, врач-терапевт.

Еще одна приятная особенность учреждения — вежливое и чуткое отношение врачей. Бережливая поликлиника бережет не только время, но и нервы пациентов.