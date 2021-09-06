Диетолог перечислила вредные и полезные крупы

Различные крупы считаются неотъемлемой частью правильного рациона, однако не все из них так полезны, как принято считать. Об этом для сайта «Мир 24» рассказала врач-диетолог Татьяна Елисеева.

Некоторые крупы, которые часто употребляют даже на диете, на самом деле несут вред организму и в большом количестве могут способствовать набору лишнего веса. К таким крупам относятся, например, кукуруза, пшеница и белый рис.

«Они лишены самых ценных частей, после их приема происходит скачок глюкозы, инсулина в крови. Лучшие каши имеют оболочку и долго готовятся. Особенно полезны псевдозерновые: киноа, гречка, которые технически не являются зерновыми, но употребляются вместо гарнира. Зеленая не обжаренная гречка — чемпион по содержанию фенольных соединений с антиоксидантными свойствами. В ней много пищевых волокон и больше минералов, чем в других популярных крупах. Единственный недостаток, пожалуй, это маленький процент белка и витаминов», — рассказала диетолог.