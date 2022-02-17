Диетолог поделился рецептом полезного борща

Борщ необходимо варить не на мясном бульоне, а делать его вегетарианским. Это позволит сохранить в блюде все микроэлементы и клетчатку, что делает его полезным. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что также говядину можно заменить мясом кур. В результате получится овощной суп, который близок по вкусу к обычному борщу.

«Борщ на курице будет даже более диетическим, лучше усваиваться», — добавила Соломатина.

Для тех, кто не представляет себе суп без мяса, врач посоветовала отваривать говядину отдельно, а бульон выливать. По ее словам, современные способы выращивания и содержания скота вызывают массу вопросов у специалистов. Поэтому лучше не рисковать. Отваренное мясо можно потом добавить в суп.

Накануне Росстат сообщил о том, насколько подорожали овощи «борщевого набора» за последние пять лет. По информации ведомства, самый большой рост цены зафиксировали у капусты: с 18,46 до 59,96 рубля. На втором месте оказалась морковь с подорожанием с 27 до 48 рублей. Замкнул тройку картофель, чья стоимость за пять лет выросла с 20,8 до 48,24 рубля.