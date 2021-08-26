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    26 августа 2021, 22:12

    Специалисты Роспотребнадзора рассказали, при каких болезнях полезна тыква

    Дарья Морозова

    Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при некоторых болезнях полезно употреблять тыкву. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Специалисты Роспотребнадзора рассказали, при каких болезнях полезна тыква

    Этот плод содержит антиоксидантные витамины А, С и Е и витамины группы В: тиамин, рибофлавин, фолиевую кислоту, В6, ниацину и пантотеновую кислоту. Также в нем много магния, калия, марганца, фосфора, меди и железа.

    Тыква предотвращает такие заболевания, как ожирение, рак и аденому простаты. Также она рекомендована при кожных болезнях и проблемах со зрением.

    Еще тыква полезна при депрессии, так как триптофан, который в ней содержится, поднимает настроение. Плод полезен для иммунитета, работы сердца и мышц за счет калия и магния.

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