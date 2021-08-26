Специалисты Роспотребнадзора рассказали, при каких болезнях полезна тыква

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при некоторых болезнях полезно употреблять тыкву. Об этом сообщило ИА Nation News.

Этот плод содержит антиоксидантные витамины А, С и Е и витамины группы В: тиамин, рибофлавин, фолиевую кислоту, В6, ниацину и пантотеновую кислоту. Также в нем много магния, калия, марганца, фосфора, меди и железа.

Тыква предотвращает такие заболевания, как ожирение, рак и аденому простаты. Также она рекомендована при кожных болезнях и проблемах со зрением.

Еще тыква полезна при депрессии, так как триптофан, который в ней содержится, поднимает настроение. Плод полезен для иммунитета, работы сердца и мышц за счет калия и магния.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова развеяла главный миф о грибах.

«Это не тяжелый продукт. Белок грибов практически приравнивается к белку мяса. <…> Самое главное — как их правильно переработать», — рассказала она.

Людям с заболеваниями ЖКТ Белоусова рекомендовала не жарить грибы на масле. Им лучше подходят тушеные грибы.