Полевой госпиталь развернут в мурманском селе Белокаменка. Там произошла вспышка коронавирусной инфекции

Средства на организацию госпиталя выделят из федерального бюджета. Следить за выполнением поручения президента будут премьер-министр России Михаил Мишустин и глава МЧС Евгений Зиничев. Отчет о проделанной работе они представят до 20 мая.

Первых зараженных коронавирусом в Белокаменке начали выявлять еще в конце марта. Основным очагом распространения возбудителя стала строительная площадка фирмы «Велесстрой» — подрядчика компании НОВАТЭК.

В селе живут вахтовики, которые работают на строительстве верфей. После выявления зараженных администрация района ввела режим ЧС, чтобы не допустить дальнейшего распространения.

21 апреля «Велесстрой» заявил, что частично остановит работы для дезинфекции вахтового городка. Прошедших тестирование рабочих отправили в самоизоляцию.

По данным оперативного штаба Мурманской области, на 11 мая коронавирус подтвержден у 2416 человек, из которых 1679 находятся на лечении. Выздоровели 732 пациента, пять человек скончались.