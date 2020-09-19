Полеты из России в Британию предложили отменить из-за ситуации с COVID-19

В частности, он отметил, что Россия должна исходить из интересов своих граждан и в случае роста заражений отгородиться.

«У них есть вторая волна. И естественно, закрыться от них — я считаю, это абсолютно разумный ход. Это должны специалисты сказать, когда надо закрываться — сегодня, завтра», — заявил он.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что осенью в стране ожидается небольшой подъем заболеваемости, но о второй волне пандемии говорить не приходится.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится, у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны», — привело слова специалиста ИА RNS.

По мнению эксперта, рост новых случаев коронавирусной инфекции обеспечит сезонный фактор, а также активизация людей.

Великобритания вошла в первую тройку стран наряду с Турцией и Танзанией, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Накануне о приходе второй волны коронавируса заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что власти следят за ситуацией, но вводить национальный карантин пока не готовы.