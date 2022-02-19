Вакцинацию от коронавируса прошли уже более 60 тысяч подростков в России. Медики не зафиксировали у них никаких побочных эффектов. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Провакцинировано вакциной, которая используется для детей 12-17 лет, более уже 60 тысяч детишек и подростков. И никаких нареканий, никаких побочных эффектов не зафиксировано», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в ближайшее время российские власти распорядятся закупить еще большую партию вакцины для подростков. Также специалисты центра планируют внести правку в протокол исследований препарата от коронавируса для детей от шести до 11 лет.

«Мы будем приглашать на клинические исследования вакцинного препарата в данной возрастной группе детей, которые обладают не нулевым уровнем антител к COVID-19, а могут иметь уровень антител до 100 вирусосвязывающих единиц BAU. Низкий уровень антител», — пояснил Гинцбург.

Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков «Спутник М» в конце ноября 2021 года. Препарат является двухкомпонентным и вводится с интервалом в 21 день.