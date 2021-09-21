Покупателям рассказали, как выбрать осеннюю обувь

С приходом осени многие люди отправляются в магазин, чтобы выбрать новую пару ботинок. Директор Центра реабилитации МГМУ имени И. М. Сеченова, врач-травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал в беседе с NEWS.ru, на какие критерии стоит обращать внимание при выборе обуви на холодный сезон.

В первую очередь стоит обращать внимание на непромокаемость ботинок. Врач посоветовал отказаться от летних кроссовок в осенний период. Лучше всего осенью выбрать аналогичную модель из кожи с утеплением.

«Вижу, что люди ходят сплошь и рядом в матерчатых кроссовках, хотя на улице уже семь градусов. Замшевая и матерчатая обувь осенью — это непрактично, она промокает в первую очередь. Метод фиксации — липучки, шнурки, застежка на молнии — на здоровье ног не влияет», — подчеркнул специалист.

Терновой подчеркнул также, что если избежать промокания ног не удалось, игнорировать этот факт нельзя. В противном случае можно подхватить простуду или вирусные инфекции.

«Принять горячий душ, что позволит расширить сосуды в ногах и просто их согреть. Можно выпить хорошего горячего чая», — заключил эксперт.