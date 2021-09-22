Покупателям рассказали, как выбрать хорошую посуду

Некачественная посуда может испортить даже самое качественное и вкусное блюдо. О том, как выбрать правильную кухонную утварь, рассказала Pravda.Ru со ссылкой на Food.news.

В первую очередь необходимо обращать внимание на материалы, из которых сделана посуда. Некоторые из них могут быть токсичными. При производстве сковородок с антипригарным покрытием довольно часто используют политетрафторэтилен (PTFE) — тефлон. При нагреве он выделяет химические вещества, которые могут быть небезопасны для людей. Специалисты отметили, что посуда с тефлоновым покрытием способна провоцировать развитие рака, повышать уровень холестерина, изменять ферменты печени.

Алюминиевая посуда также станет не лучшим вариантом для готовки. Дело в том, что этот метал способен попадать в пищу и накапливаться в организме. Последствия такого приема пищи могут быть неутешительными: от хронической усталости до болезни Альцгеймера и рака молочной железы.

Медная посуда в сочетании с никелем создает токсичные пары при нагревании. Такой посуды лучше избегать, дабы предотвратить риск развития рака. Еще один материал, посуду из которого лучше не использовать — свинец. В тяжелых случаях отравление свинцом может привести даже к летальному исходу. Особенно подвержены его воздействию дети.

Лучше всего при выборе кухонной утвари обращать свое внимание на стеклянную и чугунную посуду. Такие материалы нетоксичны. В них можно смело готовить пищу и не боятся за здоровье.