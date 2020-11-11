Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать пульсоксиметры

Из-за опасений осложнений от COVID-19 россияне начали скупать пульсоксиметры — устройства для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Только в октябре спрос на эти приборы подскочил в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным «Платформы ОФД», количество продаж пульсоксиметров в октябре выросло в 2,5 раза. При этом чек покупки увеличился до 3535 рублей, что выше на 21% по сравнению с прошлым годом. Если раньше покупатели больше обращали внимание на устройства в виде наручных часов, то сейчас больше всего покупают гаджеты, которые можно надеть на палец.

Постоянный спрос на пульсоксиметры в 2020 году заметили в Wildberries. Больше всего гаджетов удалось продать в июне, сентябре и октябре. Причем пик продаж пришелся именно на октябрь, так как было продано в 33 раза больше пульсоксиметров, чем в 2019-м. Повышенный спрос зафиксировали и в интернет-магазине Ozon. Покупатели заказывали приборы чаще в 4,3 раза.

По словам руководителя отдела онкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, профессора Александра Аллахвердяна, покупать пульсоксиметр бессмысленно, так как точность показаний может оценить только медик. При этом директор по науке компании «АТГ Сервис Ген» Илья Духовлинов отметил, что лучше держать прибор под рукой. Он поможет вовремя заметить изменения в снабжении крови кислородом, пишет газета «Известия».