Покрасневший язык назвали признаком опасного заболевания

Покрасневший, потолстевший и гладкий язык может говорить о дефиците в организме витамина B12. Его нехватка увеличивает риск появления пернициозной анемии, предупредили сотрудники Национального института сердца, легких и крови (NHLBI).

По словам американских ученых, витамин B12 необходим организму для выработки здоровых эритроцитов, а также для эффективной работы нервной системы. Если питательного вещества не хватает, то нервы могут повреждаться. Кроме того, у человека могут начаться покалывания и онемения в руках и ногах. Еще дефицит витамина приводит к потели рефлексов и слабости в мышцах.

«Вы можете чувствовать себя неустойчиво, терять равновесие и испытывать проблемы при ходьбе. Дефицит витамина B12 может вызвать ослабление костей и может привести к переломам бедер», — отмечают специалисты.

Также нехватка витамина B12 может приводить к потери памяти и слабоумию. Пострадать может и пищеварительный тракт, так как есть риск появления тошноты, диареи, вздутия живота и так далее. Ученые советуют есть побольше говядины, яиц, рыбы, сыра и йогуртов. Во всех этих продуктах содержится необходимый витамин.