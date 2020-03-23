Поклонская рассказала, как победить коронавирус

Депутат назвала пять пунктов, которые, по ее мнению, способны помочь. Она также подчеркнула, что они уже действуют в Москве.

Она отметила, что на данный момент нельзя переносить болезнь на ногах. Если у вас температура, то надо отлежаться дома, а не ходить на работу. Кроме того, человек без симптомов может являться переносчиком инфекции.

«Из-за вас могут пострадать другие — особенно дедушки и бабушки. Проявите уважение», — написала Поклонская.

Она также рассказала, что необходимо делать, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Во-первых, людям старше 65 и тем, кто страдает хроническими заболеваниями необходимо оставаться дома. Они находятся в высокой группе риска. Во-вторых, этой же группе людей стоит сократить посещение общественных мест. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. В-третьих, нужно сделать выплату разовой компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией.

Также операторы связи не должны отключать интернет, если у клиентов нулевой баланс.

И последнее — в случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные люди могут звонить по специальному номеру.