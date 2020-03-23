    23 марта 2020, 18:29

    Поклонская рассказала, как победить коронавирус

    Анастасия Кременчугская

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма, на своей странице в социальной сети Facebook призвала чиновников внедрить меры по недопущению распространения вируса. Об этом написал сайт «Царьград».

    Депутат назвала пять пунктов, которые, по ее мнению, способны помочь. Она также подчеркнула, что они уже действуют в Москве.

    Она отметила, что на данный момент нельзя переносить болезнь на ногах. Если у вас температура, то надо отлежаться дома, а не ходить на работу. Кроме того, человек без симптомов может являться переносчиком инфекции.

    «Из-за вас могут пострадать другие — особенно дедушки и бабушки. Проявите уважение», — написала Поклонская.

    Она также рассказала, что необходимо делать, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

    Во-первых, людям старше 65 и тем, кто страдает хроническими заболеваниями необходимо оставаться дома. Они находятся в высокой группе риска. Во-вторых, этой же группе людей стоит сократить посещение общественных мест. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. В-третьих, нужно сделать выплату разовой компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией.

    Также операторы связи не должны отключать интернет, если у клиентов нулевой баланс.

    И последнее — в случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные люди могут звонить по специальному номеру.