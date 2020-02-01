Поклонская назвала коронавирус заговором против Китая

Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, что эпидемия коронавируса — это заговор против Китая. Это мировое закулисье пытается подорвать экономическую стабильность Поднебесной. Но и в России нужно проверить аптеки: похоже, они превратились в супермаркеты, в которых главное — прибыль.

«Все обсуждают китайский коронавирус. Да, это страшная болезнь… Возможно, это такое оружие против Поднебесной, чтобы все разорвали с Пекином торговые отношения», — написала Поклонская в Telegram.

По словам парламентария, в России достаточно проблем, которые требуют незамедлительного решения. Даже если позабыть про коронавирус, лекарства от обычного гриппа стоят безумно дорого. При этом аптечный бизнес процветает. Аптеки превратились в самые настоящие супермаркеты, которые заботятся только лишь о собственной прибыли, а не о здоровье людей. При этом они часто заключают маркетинговые контракты с различными производителями лекарственных препаратов.

«Человек приходит с рецептом врача с конкретными названиями лекарственных препаратов, но ему специально говорят, что таких препаратов нет в наличии, и настоятельно рекомендуют приобрести „очень хороший аналог“, как правило, в 2-3 раза дороже», — поделилась своими наблюдениями Поклонская.

По ее мнению, государству пора начать вкладываться в производство недорогих, но при этом качественных отечественных аналогов зарубежных препаратов. Одновременно нужно тщательно проверить все аптеки.

«У нас и так страшная эпидемия наглости, жадности и коррупции… А ведь основная задача фармацевтов — спасать жизнь людей, а не обманывать их, зарабатывая на этом огромные деньги», — заключила депутат.