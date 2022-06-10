Показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня

Показатели смертности в России стали ниже, чем были до пандемии COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

России удалось улучшить показатели смертности допандемийного периода, подчеркнул глава Минздрава.

«Страна, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, вернулась к допандемийным [значениям], точнее — ниже допандемийных», — сказал Мурашко во время торжественного приема по случаю выборов в Российскую академию наук (РАН).

Поставленные президентом национальные цели развития, заметил министр, задают общее направление медицины. Речь идет в частности о повышении продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, уточнил ТАСС. Как пояснил Мурашко, наибольшим потенциалом для достижения этой цели обладают методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сейчас в России продолжается вакцинация от коронавируса. Полный курс уже прошли более 87 миллионов человек. Первый укол сделали свыше 92 миллионов жителей страны. Уровень коллективного иммунитета составил 27,9%.