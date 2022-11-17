Здоровье 17 ноября 2022, 16:54 Показатель выживаемости недоношенных детей в Москве составил 98%

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Врачи в Москве спасают более 98% недоношенных детей. Это рекордный показатель, сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра столицы.

Уточняется, что около 6-7 тысяч младенцев в год рождаются в Москве раньше 37 недели беременности. Это около 5,5-6% от общего количества новорожденных

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Достичь высоких показателей выживаемости таких детей удалось благодаря серьезной трансформации и развитию системы родовспоможения, пояснила главный неонатолог Департамента здравоохранения Москвы Валерия Горева.

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