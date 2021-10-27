Минздрав Подмосковья рассказал, каким беременным показана вакцинация от ковида

Беременные с хроническими заболеваниями находятся в зоне риска заражения коронавирусом. Таким женщинам показана вакцинация от ковида, предупредила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш.

Как отметила Труш, перед прохождением вакцинации всегда учитывается польза и риск. Если польза превышает, то необходимо привиться.

«Я могу привести на примере гриппа. Мы же от гриппа тоже прививаем беременных со второго и третьего триместра, мы прививаем и детей с шести месяцев. В любом случае, вакцинировать беременную женщину или нет, этот вопрос будет решаться врачом и беременной женщиной, имеющей сопутствующую патологию», — сказала «360» эпидемиолог.

Она добавила, что к патологиям относятся хронические заболевания. Особенно стоит обратить внимание на сахарный диабет. Люди с подобными заболеваниями находятся в зоне риска, поэтому им будет показана вакцинация.

«Вакцинация в основном показана во втором, третьем триместре, когда уже наименьший риск идет для плода», — подчеркнула Труш.

Главный внештатный эпидемиолог напомнила, что сейчас в России проходят клинические испытания вакцины для детей от 12 лет. После успешного заверения всех тестов должна начаться вакцинация юных россиян.