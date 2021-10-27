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    27 октября 2021, 07:00

    Минздрав Подмосковья рассказал, каким беременным показана вакцинация от ковида

    Эпидемиолог Минздрава Подмосковья Труш рассказала, каким беременным показана вакцинация от ковида

    Дарья Бунякова, Нэлли Ефимкина

    Беременные с хроническими заболеваниями находятся в зоне риска заражения коронавирусом. Таким женщинам показана вакцинация от ковида, предупредила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш.

    Минздрав Подмосковья рассказал, каким беременным показана вакцинация от ковида

    Как отметила Труш, перед прохождением вакцинации всегда учитывается польза и риск. Если польза превышает, то необходимо привиться.

    «Я могу привести на примере гриппа. Мы же от гриппа тоже прививаем беременных со второго и третьего триместра, мы прививаем и детей с шести месяцев. В любом случае, вакцинировать беременную женщину или нет, этот вопрос будет решаться врачом и беременной женщиной, имеющей сопутствующую патологию», — сказала «360» эпидемиолог.

    Она добавила, что к патологиям относятся хронические заболевания. Особенно стоит обратить внимание на сахарный диабет. Люди с подобными заболеваниями находятся в зоне риска, поэтому им будет показана вакцинация.

    «Вакцинация в основном показана во втором, третьем триместре, когда уже наименьший риск идет для плода», — подчеркнула Труш.

    Главный внештатный эпидемиолог напомнила, что сейчас в России проходят клинические испытания вакцины для детей от 12 лет. После успешного заверения всех тестов должна начаться вакцинация юных россиян.