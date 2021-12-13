Врач-дерматолог назвал причину появления меланомы

Самый опасный вид онкологических заболеваний меланома возникает при нарушении деления меланоцитов. Об этом рассказал дерматолог израильской многопрофильной клиники «Алодерм» Николай Дмитриев, написало РИА «Новости».

«Этот рак возникает при нарушении деления меланоцитов. Причин для такого патологического процесса множество, но чаще всего врачи выделяют бесконтрольный загар, большое количество невусов, иммунодифецитные состояния и генетическая предрасположенность», — процитировал «ФедералПресс» слова врача.

Медики считают меланому самым опасным видом онкологических заболеваний из-за высоких показателей роста и метастазирования опухоли.

Дмитриев отметил, что размер родинки также связан с развитием меланомы. Чем она больше, тем выше риск злокачественного новообразования. Поэтому при обнаружении у себя на теле новой родинки, необходимо обязательно обратиться к специалисту.

В целях профилактики рака кожи очень важно пользоваться препаратами c SPF-фильтрами, а также посещать врача-дерматолога раз в год.