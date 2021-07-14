Появился метод диагностики анемии по селфи со смартфона

Получив от пациента селфи, врач сможет определить уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. С помощью специального приложения и алгоритма, разработанных американскими учеными, медики без дополнительных анализов сумеют диагностировать анемию.

Исследователи из Университет Брауна в городе Провиденс штата Род-Айленд во главе с Селимом Сунером (Selim Suner) вместе с коллегами из больницы Род-Айленда опубликовали результаты своего исследования в журнале PLOS ONE. Анемией (малокровием) страдает каждый четвертый человек в мире. Из-за этого заболевания снижается содержание гемоглобина и эритроцитов в крови, что может стать причиной тяжелых осложнений или даже смерти. Для диагностики заболевания требуются сложные анализы, которые, например, в развивающихся странах могут стать проблемой.

Ученые исследовали селфи 142 человек с разным уровнем гемоглобина и сумели составить алгоритм распознавания цвета. Им удалось также разработать модель прогнозирования, сопоставляющую уровень гемоглобина с цветом конъюнктивы, белков глаз и окружающей кожи. Достоверность новой формы диагностирования составила более 72%.

Специалисты екатеринбургской компании Biosmart представили проект сканера ладони Palmjet. Рисунок венозных сосудов на ладони формируется у человека к 12 годам и не меняется на протяжении всей жизни. Поэтому его можно использовать в биометрии как отпечатки пальцев.