Больничные священники появились в Ханты-Мансийске

В больнице Ханты-Мансийска появились собственные священники. Четыре святых отца и двадцать сестер милосердия заявили, что готовы прийти на помощь больным в любой момент. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на официальный сайт больницы.

Главврач больницы заявил, что иногда больным гораздо важнее слышать слова приободрения, чем принимать лекарственные препараты. Порой доброе отношение гораздо эффективнее медикаментов.

«Священнослужители и медицинские работники объединили свои усилия в спасении человеческих душ. Обратиться к Богу внутри себя, дать установку на исцеление может только сам человек», — сказано на сайте.